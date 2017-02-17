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Bundesliga'da 50 bininci gol atıldı!

Tarih17 Şubat 2017 , 23:04

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Bundesliga'da 50 bininci gol atıldı!

Bu akşam oynanan Augsburg-Leverkusen maçında Bundesliga tarihinin 50 bininci golü atıldı. Golü 23. dakikada Leverkusen'li Kerim Bellarabi attı.

Geçen haftanın başında 49.977 gol atılmıştı ve 50 bininci golün geçtiğimiz hafta atılması bekleniyordu ancak toplamda atılan 22 gol bunun için yeterli olmamıştı.

Bundesliga tarihinin ilk golünü 1963/64 yılında Bremen-Dortmund maçında (24.08.1963) Dortund'un golcüsü Timo Konietzka birinci dakikada atmıştı.

53,5 yıl sonra 50 bin gole ulaşıldı. Sezon başına 934 gol, maç başına 3 gol.

Ajansspor - Ali Yıldırım

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