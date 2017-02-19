Ancelotti'den olay hareket!

AJANSSPOR- Bayern Münih'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, taraftara orta parmağını gösterdi.

90+6'da Robert Lewandowski'nin golüyle 1 puanı koparan Bayern Münih'te teknik direktör Carlo Ancelotti'nin hareketi oldukça tartışıldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına doğru hareketlenen Ancelotti, Hertha Berlin taraftarlarına doğru yaptığı el işareti için maçtan sonra şu ifadeleri kullandı: "Evet, bu hareketi yaptım çünkü bana tükürdüler. Maçın sonu oldukça ateşliydi ama 5 dakikalık uzatmayı normal kabul ediyorum."