Leipzig'in zirve inadı!

AJANSSPOR - Almanya Ligi’nde (Bundesliga) zirve mücadelesi veren Leipzig, 21. hafta maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile kozlarını paylaştı. Borussia Park Stadı’nda oynanan maçı konuk takım 2-1 galip bitirdi.



Karşılaşmada Leipzig, 31. dakikada Emil Forsberg attı. Devrenin son dakikasında ev sahibi Gladbach, Thorgan Hazard ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı ve soyunma odasına Leipzig üstün gitti.



İkinci yarının başında baskı yapan ve galibiyet golü için ataklar geliştiren Leipzig, 55. dakikada Timo Werner’in golüyle durumu 2-0 yaptı. 81. dakikada Jannik Vestergaard farkı bire indirse de 3 puana ulaşan Leipzig ekibi oldu.



Öte yandan Leipzig’de Forsberg 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. Gladbach’ta penaltıyı kaçıran Hazard ise takımının bulduğu golde asisti yapan isimdi.



Alınan bu sonucun ardından Leipzig 45 puana yükseldi ve lider Bayern’i takibini sürdürdü. Borussia Mönchengladbach ise 26 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Leipzig evinde Köln ile karşılaşacak. Gladbach da Ingolstadt deplasmanına gidecek.



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