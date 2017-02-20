Bayern Münih'ten amatör kulübe yardım

Bayern Münih'in, kulüp binası yanan Teutonia adlı amatör kulübe maddi destekte bulunacağı bildirildi.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Aralık 2016'da Münih'te çıkan bir yangın sonucu Teutonia'nın kulüp binasının tümüyle zarar görerek yaklaşık 250 bin avro zararın oluştuğu, bu kulüp bünyesinde bulunan farklı branşlarda 30 takımın da "evsiz" kaldığı belirtildi.

Münih amatör kulüplerinin bu trajik olaydan dolayı Teutonia’nın maddi olarak desteklenmesi için bir dayanışma hareketi başlattığına işaret edilerek, Bayern Münih'in de buna katkıda bulunmak istediği duyuruldu.

Almanya 4. Futbol Ligi'nde Bayern Münih ile 1860 Münih’in ikinci takımları arasında 12 Mart’ta oynanacak derbinin bilet satışlarından dayanışma olarak bir avro fazla alınacağı belirtilerek, elde edilecek yardımın daha sonra Bayern Münih Kulübü tarafından da artırılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih’in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, önemli bir geleneğe sahip Teutonia'nın yoğun bir altyapı çalışması yapmakla bilindiğini aktararak, "Hem kulüp hem de taraftarlar olarak bu girişimle Münih’in amatör futboluyla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu şekilde Teutonia'nın yeni kulüp binasına kavuşmasına katkı sağlayacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teutonia Kulübü Başkanı Klaus Neuner ise verdiği destekten dolayı Bayern Münih Kulübüne teşekkür etti.