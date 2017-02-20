Bundesliga 21. hafta özeti

Almanya Bundesliga'da 21. haftanın açılış maçı Cuma günü Augsburg ile Leverkusen arasında oynanılırken , Leverkusen sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu 4 aylık cezası sebebiyetiyle, Ömer Toprak ise sarı kart cezalısı olduğu için karşılamada görev almadı.

Tunus asıllı Almanya Milli Takım oyuncusu Kerim Bellarabi bu maçta Bundesliga tarihinin 50000. golünü kaydetti. Bellarabi golü arkadaşı Hakan’a hediye ettiğini belirtti.

3-0 biten Dortmund-Wolfsburg maçında Dortmund ekibi cezası gereği güney tribününde seyirci olmadan kazanmayı başardı. En son 1998-99 sezonunda 56.000 seyirci önünde evinde oynayan Dortmund’da Emre Mor oynamazken, milli futbolcumuz Yunus Mallı 90 dakika yeni ekibi Wolfsburg’a liderlik yaptı.

Koltuğu sallantıda olan Bremen teknik direktörü Alexander Nouri takımı ile Mainz deplasmanında 2-0 kazanırken, koltuğunu sağlama aldı. Bremen son üç maçını talihsiz de olsa kaybetmiş ve kendini liğin son sıralarında bulmuştu.

1-1 berabere biten H. Berlin-Bayern maçında lider Münih’in golü 96. dakikada gelirken, tartışmalara sebep oldu. Bavyara ekibinin korunduğunu iddia eden Berlin teknik direktörü Dardai: “Hakem maç 5 dakika uzayacak" dedi.

"Peki niçin 6 dakika uzattı?” diye isyan etti. Lider Bayern son 7 maçında 4. kez uzatma dakikalarında gol atmayı başardı. Yayıncı kuruluşa göre maç ikinci yarıda 9 dakika durmuştu. Darmstadt uzun süre 0-0 devam ettirdiği Hoffenheim maçını, Kramariç’in 2 golüyle kaybetti. İkinci gol penaltı ile atılırken, penaltıya 91. dakikada sebep olan oyuncu Hamit Altıntop oldu.

Hoffenheim ekibi Şampiyonlar Ligi sıralarını zorlamaya devam ederken, Darmstadt ligin son sırasında. Eintracht Frankfurt kendi evinde İngolstadt’a 2-0 yenilirken, bir penaltıdan yararlanamadı birde kırmızı kart gördü. Ligde kalma mücadelesi veren İngolstadt ekibide kırmızı kart görürüken, kazandığı penaltıyı değerlendirmesini bildi. Cumartesi’nin son maçında Hamburg ile Freiburg 2-2 berabere kalırken, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü yine harika bir performans gösterdi ve son dakikalarda yaptığı kritik hamle ile takımına 1 puanı garantiledi.

Hamburg 87. dakikada penaltıdan faydalanamazken, 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Mönchengladbach’ı deplasmanda 2-1 yenen Leipzig iki haftalık mağlubiyet serisine son verirken, lider Bayern ile puan farkını 5’e indirmeyi başardı. Tribünlerde yine Leipzig taraftarlarını hedef alan pankartlar vardı “Biz sizin gibi enerji içeceği müşterilere asla taşla sopayla saldırmayız”

1-1 sonuçlanan haftanın kapanış maçında (Köln-Schalke) Fransız golcü Anthony Modeste (Köln) ligde 17. golünü atarken, Dortmund forveti Aubemeyang ile gol krallığı yarışında zirveye oturdu.

Haber- Ali YILDIRIM