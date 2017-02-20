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Modeste Çin'e mi gidiyor?
20 Şubat 2017 , 12:15
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- Futbol
- Almanya Ligi
- FC Köln
AJANSSPOR - Almanya Ligi’nde (Bundesliga) Köln forması giyen Anthony Modeste’ye talipliler çıktı. Bundesliga’da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Fransız golcüyü Çin kulüpleri takibe aldı.
Alman basınında yer alan haberlere göre ; 28 yaşındaki golcü için Çin’den 40 milyon Euro civarında bir teklif olduğu iddia edildi. Ayrıca haberde, Çin’de transfer döneminin Şubat (bu ay) sonuna dek sürdüğü de dile getirildi.
Bu sezon 21 maçta 17 gol kaydeden Modeste, Köln’de toplamda 55 maçta 32 gol atıp 8 asiste imza atmıştı. Golcü isim daha önce Hoffenheim ve Bastia’da da görev yaptı.
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- İlgili:
- Futbol
- Almanya Ligi
- FC Köln
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