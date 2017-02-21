Ba attı, 1860 Münih kazandı!

1860 Münih 2 - 0 Nürnberg

16' 1 - 0 Abdoulaye Ba

39' 2 - 0 Lumor Agbenyenu

AJANSSPOR - Bundesliga 2'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen teknik direktör Vitor Pereira'nın takımı 1860 Münih, 21. haftanın kapanış maçında Nürnberg'i konuk etti.

Fenerbahçe ve Alanyaspor'un eski oyuncusu Abdoulaye Ba'nın 16. dakikada attığı golle öne geçen 1860 Münih, 39. dakikada Agbenyenu ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Münih, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Vitor Pereira yönetimindeki 4. maçında 3. galibiyetini alan 1860 Münih, puanını 25 yaptı ve nefes aldı.

Öte yandan 90 dakika sahada kalan Ba, devre arası transfer döneminde geldiği yeni takımındaki ilk golünü kaydederken, Pereira'nın aldığı 3 galibiyeti de evinde alması dikkat çekti.