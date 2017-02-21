Dortmund'dan Nuri ve Emre kararı!

AJANSSPOR - Milli futbolcular Nuri Şahin ve Emre Mor'un takımı Borussia Dortmund'un, gelecek sezon için yeni bir yapılanmaya gideceği belirtildi.

Almn basınında yer alan haberde, özellikle hücum hattında birçok alternatife sahip olan Dortmund'un bazı oyuncularla yollarını ayırabileceği, bunlar arasında Nuri Şahin'in de olabileceği ifade edildi.

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, "Özellikle ofansif bölgede, birçok oyuncuya sahibiz. Orada bir şeyler olabilir" diyerek sezon sonunda bir değişim olacağının sinyalini verdi.

Dortmund'da Shinji Kagawa, Sebastian Rode, Mikel Merino, Nuri Şahin ve Joo-Ho Park gibi isimlerin geleceğinin belirsiz olduğu ve bu futbolcularla yolların ayrılabileceği kaydedildi.

Öte yandan genç oyuncu Emre Mor'un durumunun da sorgulandığı ancak milli futbolcunun satılmayacağı ifade edildi. Dortmund'un Emre'yi kiralayabileceği bildirildi.

AJANSSPOR / ALİ YILDIRIM