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Hakeme yumruk atan futbolcunun cezası...
22 Aralık 2016 , 20:17
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Manisa 1. Amatör Küme A Grubu'nda Murat Germenspor ile 1975 Maltaspor arasında oynanan maçta hakeme yumruk atan futbolcuya 10 maç ceza verildi.
Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orta hakem Mehmet Sami Gürmen'e yumruk atan 1975 Maltaspor futbolcusu Mesut Palaz'a hakem ve gözlemci raporları doğrultusunda 10 maç ceza verildiğini belirtti.
Aydın, "Hükmen mağlup sayılan 1975 Maltaspor takımına ayrıca 3 puan silme cezası verildi. Futbolcu ise 10 maç ceza aldı." dedi.
Geçen hafta Manisa'daki Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri'nde oynanan maçta, 1975 Maltaspor aleyhine verilen penaltı kararına itiraz eden Mesut Palaz, orta hakeme yumruk atmış, bu nedenle maç tatil edilmişti.
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