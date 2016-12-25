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Samsun'da amatör maçta kavga: 3 yaralı
25 Aralık 2016 , 17:45
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Samsun'un Canik ilçesinde, Samsun Amatör U19 Ligi'nde oynanan karşılaşmada futbolcular arasında çıkan kavga sonucu 3 oyuncu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selanikspor ile Bafra Kızılırmakspor arasında Canik Dereler Suni Çim Saha'da oynanan müsabakanın 55'inci dakikasında rakip futbolcular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.
Kavga sırasında Bafra Kızılırmakspor'un kalecisi Batuhan Büyükkeskin (18) ile futbolcular Berk Duyan (18) ve Mustafa Demirci (18), darbedilerek yaralandı.
Yaralı futbolcular, 112 acil servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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