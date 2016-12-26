- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Amatör maçta evlilik teklifi
26 Aralık 2016 , 17:05
- İlgili:
- Futbol
- Amatör Futbol
Osmaniye'de oynanan amatör maçta Toprakkale Gençlerbirliği futbolcusu Arif Rişmanlıoğlu, tribünde kendisini izleyen kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.
Osmaniye 1. Amatör Ligi takımlarından Toprakkale Gençlerbirliği ile Cevdetiyespor arasında oynanan maç, evlilik teklifine sahne oldu.
Arif Rişmanlıoğlu, karşılaşma öncesinde kendisini izleyen kız arkadaşı Merve Çoban'a "Benimle evlenir misin Merve" pankartı açarak evlenme teklifinde bulundu.
Futbolcu Arif, evlenme teklifini kabul etmesi üzerine sahaya davet ettiği kız arkadaşı Çoban'a yüzük taktı.
İlginç evlenme teklifini izleyen futbolseverler çifti uzun süre alkışladı.
- İlgili:
- Futbol
- Amatör Futbol
YORUM EKLE
Son Amatör Futbol HaberleriTüm Amatör Futbol Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar