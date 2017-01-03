Papen Mustafa, 1'inci Amatör Küme'de

TÜRK futbolunun "Papen" lakaplı unutulmaz golcülerinden Mustafa Kocabey, Çanakkale 1'inci Amatör Küme takımlarından Ayvacık Belediyespor'la sözleşme imzaladı.

1993 yılında altyapısından yetiştiği Galatasaray'da profesyonel olan ve 23 yıllık kariyerinde bazılarında birden fazla olmak üzere 21 değişik kulüpte forma giyen 42 yaşındaki Kocabey, 22'nci kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı.

2006-07 sezonunda Dardanelspor'da oynadığını hatırlatan tecrübeli futbolcu, 11 yıl sonra Çanakkale'ye dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yıl 2017, Çanakkale'nin trafik kodu 17 Ayvacık Belediyespor'un renkleri sarı kırmızılı, ben de aynı renkleri taşıyan Galatasaraylıyım. Bunlar güzel tesadüfler. Arkadaşlarımla el ele vererek Ayvacık'ı ve Ayvacık Belediyespor'u iyi yerlere getirmeye çalışacağız" dedi.

Ayvacık Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise, "Papen Mustafa gibi önemli bir futbolcuyu kulübümüze kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Kendisini izlemek Ayvacık halkına keyif verecektir. Papen Mustafa'ya ve bu transferin gerçekleşmesini sağlayan Ayvacık Sanayi Sitesi'nde oto yedek parçası satışı yapan Saffet Aksoy'a, Antrenörümüz Ahmet Çakır'a, eski Kulüp Başkanı İbrahim Sezgin'e, mevcut Başkanımız Mustafa Avkıran'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Mustafa Kocabey'in bu sezon formasını giyeceği Ayvacık Belediyespor, 9 takımın mücadele ettiği Çanakkale 1'inci Amatör Küme'de 10'uncu hafta itibariyle 10 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Mustafa Kocabey, 1992-1993 sezonunda, dönemin teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp tarafından A takım kadrosuna alındı. Futbol stili Fransızların ünlü golcüsü Jean-Pierre Papin'e benzediği için futbolseverlerce "Papen Mustafa" olarak anıldı. 1993 yılında Galatasaray'da profesyonel olan deneyimli oyuncu Kocaelispor, Dardanelspor, Zeytinburnuspor, Kayseri Erciyesspor, Yozgatspor, Samsunspor, Konyaspor, Manisaspor, Etimesgut Şekerspor, Beylerbeyi, Turgutluspor, Balıkesirspor, Tokatspor ve Tepecikspor'da oynadıktan sonra 2012'de amatörlüğe dönüş yaptı. Mustafa Kocabey bu tarihten sonra Bölgesel Amatör Lig takımlarından Zara Belediyespor, Sultangazispor, Mudanyaspor, Adapazarıspor, Alaçatıspor ve Sütlücespor'da forma giydi.