Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Amatör Futbol

Kulüp başkanına silahlı saldırı

Tarih09 Ocak 2017 , 15:42

Yorum
Kulüp başkanına silahlı saldırı

Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeni Kemer Belediyespor'un kulüp başkanı Ömer Bilici'ye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bilici, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Kemer ilçesinde, Yeni Kemer Belediyespor Kulübü lojmanları önünde aracında oturan Ömer Bilici'ye lojmana gelen başka bir otomobilden av tüfeğiyle 3 el ateş edildi.

Bilici, saldırıdan yara almadan kurtuldu, otomobilinde hasar oluştu. Kulüpte çalıştığı bildirilen saldırgan ise olay yerinden kaçtı. 

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra inceleme yaptı. 

Bilici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıyı B.K'nin gerçekleştirdiğini, bu kişinin kendisinden tehditle para istediğini iddia etti. 

Bu arada zanlı B.K, Kemer-Antalya yolu üzerindeki Palmiye Kavşağı'nda gözaltına alındı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Amatör Futbol HaberleriTüm Amatör Futbol Haberleri

me