O saldırgan adliyeye sevk edildi..

Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeni Kemer Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Bilici'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye gönderildi.

Yeni Kemer Belediyespor Kulübü lojmanları önünde aracında oturan Ömer Bilici'ye başka bir otomobilden av tüfeğiyle ateş ettiği iddiasıyla yakalanan B.K'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.K'nin emniyetteki ifadesinde, Ömer Bilici'nin, eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü öğrenildi.

Bunun üzerine savcı, Bilici'nin ifadesinin alınması için mevcutlu olarak adliyeye getirilmesine karar verdi.

Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeni Kemer Belediyespor'un kulüp başkanı Ömer Bilici, dün uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayla ilgili B.K, Kemer-Antalya yolundaki Palmiye Kavşağı'nda gözaltına alınmıştı.