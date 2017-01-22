Ünyespor'dan flaş transfer!

Ordu 1. Amatör Lig B Grubu lideri Ünye 1957 Spor, transferde bombayı patlattı. Yeşil beyazlılar Kırgızistan Milli oyuncusu forvet Almazbek Mırzaliev ile transfere nokta koydu.

Sezonun ilk devresini BAL ekiplerinden Ağrı 1970 Spor’da geçiren Kırgızistan A Milli Takımında da forma giyen 1,83 santim boyundaki, hava hakimiyeti olan forvet Almazbek Mırzaliev, yeşil beyazlı takım ile anlaşmaya vardı. Uzun uğraşların ardından ikna edilen Mirzaliev bugün Basın Sözcüsü Erhan Eren ile bir araya gelerek kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Ünye 1957 Spor’un yeni transferi Almazbek Mırzaliev, Türkiye’deki ilk sezonunu Ağrı 1970 Spor’da geçirdi. Bal Ligi 1.Grup’ta Mardin 47 Spor’un ardından ikinci sırada bulunan Ağrı 1970 Spor’da 9 maçta forma giyen Almazbek Mırzaliev, burada 5 kez fileleri havalandırdı. Devre arası takımından ayrılan Kırgızistanlı milli futbolcu uzun uğraşlar sonunda Ünye 1957 Spor ile anlaşmaya vardı.

1987 doğumlu Almazbek Mırzaliev, Kırgızistan Milli Takımı ile 16 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Kırgızistan Liglerinde ve kupa maçlarında 274 kez forma giyen Almazbek Mırzaliev, toplamda 137 gol kaydetti. Mirzaliev, milli takım forması ile tek golünü 2015 yılında Dünya Kupası Grup Eleme maçında Avustralya’ya karşı attı. Tecrübeli golcü 2007 ve 2013 sezonlarında iki kez gol kralı oldu.

(Ordu Olay)