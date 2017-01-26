Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Amatör Futbol

Amatör maçta kavga!

Tarih26 Ocak 2017 , 14:56

Yorum
Amatör maçta kavga!

Rize Amatör U19 Ligi'nde oynanan karşılaşmada futbolcular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Ardeşenspor ile Rize Belediyespor arasında Ardeşen İlçe Stadında oynanan müsabakanın 60'ıncı dakikasında Ardeşenspor'da bir futbolcu kırmızı kart gördü.

Bu sırada iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Karşılaşmayı tribünden izleyen Ardeşenspor'un kaleci antrenörü Osman Kalkan'ın sahaya girmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirini darbettiği kavgada, Rize Belediyesporlu Doğukan Yıldız ile Salih Onur Çakır yaralandı.

Polisin araya girmesiyle kavga sona ererken, karşılaşma hakem kararıyla tatil edildi.

Rize Belediyesporlu futbolcular maçın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Amatör Futbol HaberleriTüm Amatör Futbol Haberleri

me