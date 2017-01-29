Ardahan'a yeni modern stadyum geliyor

Ardahan’da depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve 2016 yılında yıkım kararı alınan 80'inci Yıl Şehir Stadyumunun yapımına 1 Nisan'da başlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan 80'inci Yıl Şehir Stadyumu tribün yapımı ve modernizasyonuna 1 Nisan 2017 tarihinde başlanılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan, 450 günde yapılması planlanan 2 bin 346 kişilik tribün yapımı ve stadyumun modernizasyonu 7 Milyon TL'ye ihale edildi. 2 bin 346 koltuk kapasiteli yapılacak olan şehir stadyumun da 70 kişilik soyunma odası, hakem ve antrenör odaları, 40 araçlık oto park, engelliler için özel koltuklar, WC'ler, aydınlatma sistemi ve çalışma salonları ile sadece futbol müsabakalarının oynandığı yer olmaktan ziyade her yönüyle modern bir stadyum olacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bülent Akar 80'inci Yıl Şehir Stadyumunun modernizasyonu yapım işinin tamamlandığın da başta spor severler olmak üzere ilimizde yapılacak sportif faaliyetlere ve yetişecek olan sporcularımıza çok büyük katkısının olacağını söyledi.

(DHA)