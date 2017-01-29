İstanbul'da ilginç protesto!

İstanbul 1. Amatör Lig'de oynanan Küçükpazarspor-Yıldıztabyaspor maçında ilginç bir protesto yaşandı.

Geçen hafta Kanaryaspor deplasmanında kötü muameleye maruz kalmalarına rağmen rakiplerine ceza verilmemesine tepki gösteren Küçükpazarspor, dünkü maça 9 kişiyle çıktı. Fatih temsilcisi karşılaşma öncesi, Kanaryaspor ve TFF'yi eleştiren bir pankartla da boy gösterdi. Başlangıç düdüğünün ardından Küçükpazarsporlu oyuncular teker teker sakatlandıklarını öne sürerek sahadan ayrıldı. Kırmızı siyahlı ekip 6 kişi kalınca hakem maçı tatil etti. Bu durumda maçı hükmen kazanacak olan Yıldıztabyaspor şampiyonluğunu ilan edecek. Geçen hafta Küçükpazarspor'u yenen Kanaryaspor ise şampiyonluk için Küçükpazar'ın, Yıldıztabya'yı yenmesini bekliyordu. Ancak bu gerçekleşmeyince, Kanaryaspor ikincilikle yetindi.