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Gaziantep'te amatör futbol maçında kavga
05 Şubat 2017 , 20:01
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Süper Amatör Lig'de İslahiyespor ile Nizipspor arasında oynan maç sonrasında çıkan kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı. Kavgada, ikisi polis 3 kişi yaralandı.
İslahiye Atatürk Stadı'nda oynanan ve golsüz berabere biten maçın ardından iki kulübün yöneticileri arasında iddiaya göre laf atma meselesi yüzünden tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olaya taraftarlar da dahil oldu. Olaylar sırasında taraftarların, tribünle protokol arasındaki demir parmaklıkları kırdı. Saha dışında devam eden olayları, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, biber gazı ve cop kullanarak önledi.
Olaylar sırasında ikisi polis toplam 3 kişi yaralandı. Müdahale sırasında gazdan etkilenen bazı taraftarlar ve yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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