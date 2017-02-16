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Çat Gençlikspor iki yıldır yenilmiyor!
16 Şubat 2017 , 14:17
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Nevşehir 2. Amatör Lig'de sadece bir mağlubiyet alarak 1. Amatör Lig'e çıkmayı başaran Çat Gençlikspor geride kalan iki sezondan bu yana amatör ligde mağlubiyet almıyor.
2015 yılında kurulan ve 1. Amatör Lig’de mücadele eden Çat Gençlikspor iki yıldır ligde mağlubiyet yüzü görmüyor. 2015 yılında kurulan ve 2. Amatör Lig’de oynarken bir mağlubiyet alarak ilk sezonunda şampiyon olan takım, aynı yıl 1. Amatör Lig’e çıkmayı başardı. 2015-2016 futbol sezonunda hiç mağlubiyet almayan takım, aynı başarısını bu sezonda da sürdürdü.Çat Belediye Başkanı Kamil Duru konuyla ilgili açıklamasında, “2015 yılının Şubat ayında kulübümüzü ikinci defa kurduk. Daha önce Çatspor olarak 15 sene devamımız var ama kulüp kapanmıştı. Çat Gençlik ve Spor Kulübü olarak 2015 yılının Şubat ayında kurulmuş olarak 2. Amatör Lig’de mücadeleye başladık. O yıl şampiyon olduk ve 1. Amatör Lig’e çıktık. İki yıldan bu yana namağlup biçimde mücadele etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Takımın, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu belirten Duru, “Hep derler ya çalışmak. Hava şartlarının bu kadar kötü olmasına ve böyle zamanlarda futbol oynamamıza rağmen sadece maçlarda değil antrenmanlarda da devamlı çalışıyoruz. Bu başarımızı antrenmanlarımıza borçluyuz. Çünkü bir çok takım antrenman yapmıyor. Teknik Direktörlerimizin başarısı, futbolcu kalitesi ve çalışmalarımız ile bu başarı geliyor” ifadelerini kullandı.
(AMK Spor)
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