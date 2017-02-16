Ufaklıklar Osmanlısporda!

Gölbaşı Belediyespor Kulübü’nün altyapısında futbol oynayan Recep Taşbakır ve Oğuzhan Demir, Osmanlıspor’a transfer oldu.

Gölbaşı Belediyespor Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal, Osmanlıspor Altyapı Sorumlusu Alaatin Gözübüyük, U-14 Takım Antrenörü Cumali Enginer ile yöneticiler ve sporcular katıldı. Başkan Duruay, imza töreninde, transfer olan sporculara hayırlı olsun diyerek, sporcuların başarılarının devamını diledi.

Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal ise Gölbaşı Belediyespor Kulübü’nün altyapısında futbol oynayan Recep Taşbakır ve Oğuzhan Demir’in Osmanlıspor’a transfer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“2016 yılında da Gençlerbirliği’ne Altan Polat, Ömür Batuhan Arslanoğlu’nu vermiştik. Ankaragücü’ne de Salih Doğanı vermiştik. Şimdi ise Recep ve Oğuzhan’ı verdik. Takımdaki diğer arkadaşlarda inşallah başarılı olur ve onların da isimlerini kulüplerin listesinde görmek isteriz. Emekleri geçen Selçuk Öztürk, Avni Yüksel ve Halis Dinçer hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Osmanlıspor Altyapı Sorumlusu Gözübüyük de Gölbaşı Belediyespor’un altyapısının başarılı olduğunu belirterek, Türk sporuna katkılarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

(Milliyet)