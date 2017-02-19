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Amatör maç sonunda arbede
19 Şubat 2017 , 19:25
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK ile Altındağ Belediyespor arasında oynanan ve 1-1 biten maç sonrası arbede yaşandı.
Yozgat Bozok Stadyumu'nda ilk yarısını ev sahibi ekibin 1-0 önde tamamladığı maç, son dakikalarda rakip takımın attığı golle 1-1 bitti. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Yozgatsporlu 1959 FK futbolcuları ve sahaya inen bazı taraftarlar hakeme tepki gösterdi.
Hakem, polis eşliğinde soyunma odasına alınırken futbolcu, taraftarlar ve yöneticilere polis müdahale etti. Tribündeki taraftarlar da birbirlerine kar topu atmaya başlayınca polis, biber gazı kullandı.
Gazdan etkilenen ve müdahale sırasında yaralanan bazı taraftar ve yöneticiler ile stat dışında fenalaşan Yozgatspor Kulübü yöneticisi Kadir Arslan, hastaneye kaldırıldı.
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