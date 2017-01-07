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Beşiktaş'a kar engeli

Tarih07 Ocak 2017 , 12:17

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Beşiktaş'a kar engeli

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın bugün İstanbul'da oynaması gereken karşılaşma, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın kadınlar 1. Ligi'nin 8. haftasında Ataşehir Belediyespor ile 8 Ocak Pazar günü saat 12.30'da Yeni Sahra Stadı'nda oynaması planlanan maçı, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 

AjansBeşiktaş

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