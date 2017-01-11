38 yaşında bıraktı!

İngiltere Milli Takımı ve Arsenal'ın forveti Kelly Smith, futbolu bıraktığını açıkladı.

Dünyada kadın futbolunun önemli isimleri arasında yer alan, Arsenal ve milli takımın yanı sıra ABD takımlarında da mücadele eden Smith, 38 yaşındaki kariyerini noktaladı.

İngiliz basınına yaptığı açıklamada, doğru zamanın geldiğini hissettiğini belirten Smith, "Kulüp ve milli takım düzeyinde iyi bir kariyerimin olduğunu düşünüyorum. Dünyayı dolaştım ve 38 yaşında vücudum artık durmam gerektiğini söyledi. Hiçbir pişmanlığım yok, her dakikayı çok sevdim." ifadelerini kullandı.

Milli takımda 117 kez forma giyen ve attığı 46 golle rekoru elinde tutan Smith, 2008 yılında Britanya İmpatorluk Nişanı'na layık görüldü.

Hayatında bir dönem alkol bağımlılığıyla ilgili sorunlar yaşayan ve intihar eğilimi olan Smith, Arsenal ile 2006-07 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 kez de İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.