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Beşiktaş'ın maçı ertelendi
14 Ocak 2017 , 13:38
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Beşiktaş Kadın Futbol takımının Adana İdmanyurduspor ile yapacağı maç ertelendi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Kadın Futbol Takımımızın ligin 9. haftasında Adana İdmanyurduspor ile 15 Ocak Pazar günü saat 12.30’da BJK Fulya Tesisleri’nde oynanması planlanan maçı ileri bir tarihe ertelendi.
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