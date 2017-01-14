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Beşiktaş'ın maçı ertelendi

Tarih14 Ocak 2017 , 13:38

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Beşiktaş'ın maçı ertelendi

Beşiktaş Kadın Futbol takımının Adana İdmanyurduspor ile yapacağı maç ertelendi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kadın Futbol Takımımızın ligin 9. haftasında Adana İdmanyurduspor ile 15 Ocak Pazar günü saat 12.30’da BJK Fulya Tesisleri’nde oynanması planlanan maçı ileri bir tarihe ertelendi.

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