Rakiplerimiz belli oldu!

Fransa'da düzenlenecek 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasını temsil edecek ülkelerin belirleneceği ön eleme grubu maçlarında Kadın Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde ay-yıldızlı ekip, seribaşı katıldığı ön eleme turunda Faroe Adaları, Karadağ ve Lüksemburg ile eşleşti. Kadın milliler, karşılaşmalarını 6, 8 ve 11 Nisan tarihlerinde Faroe Adaları'nda yapacak.

UEFA, Dünya Kupası'na Avrupa'dan gidecek ülkelerin belirlenmesi konusunda bu yıl format değişikliği yaptı. Buna göre UEFA kadınlar sıralamasında ilk 30 sırada yer alan takımlar direkt Avrupa eleme gruplarına katılırken, 31 ile 46'ncılık arasında yer alan takımlar eleme grubuna kalmak için ön eleme turu oynayacak.

Ön eleme turu oynayacak 16 takım, dörtlü dört gruba ayrıldı. Gruplarını lider tamamlayacak dört takım ile en iyi grup ikincisi ilk 30 sıradaki takımlara eklenecek. Otuz beş takımın katılacağı 2019 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin kurası ise 25 Nisan'da çekilecek.

Toplam 35 takımın beşerli 7 grupta mücadele edeceği elemelerde maçlar Eylül 2017 - Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak. Grup liderleri doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. Grupta birinci, üçüncü ve dördüncü olan takımlarla oynadıkları maçlardaki performansa göre belirlenecek en iyi dört grup ikincisi ise Avrupa kıtasından son bileti alabilmek için Ekim ve Kasım 2018 tarihlerinde yapılacak play-off karşılaşmalarında mücadele edecek.

2019 Dünya Kupası finalleri 24 ülkenin katılımıyla 1-30 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek.