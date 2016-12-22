Bosna Hersek futbolunda ikinci Begic dönemi

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun mevcut başkanı Elvedin Begic, yapılan seçimde ikinci kez bu göreve seçildi.

Başkent Saraybosna'daki bir otelde düzenlenen seçimli genel kurulda, federasyonun yönetim kurulu, başkan ve yardımcıları belirlendi.

Begic, tek aday olarak girdiği ve 60 delegenin katıldığı seçimde ikinci kez bu göreve seçildi. Begic'in yardımcılıklarını ise Milorad Sofrenic ile Ivan Beus yapacak.

Seçimde ayrıca 15 üyeden oluşan yönetim kurulu da belirlendi. Bosna Hersek'in en önemli teknik direktörlerinden Ivica Osim'e de federasyonun onursal başkanı unvanı verildi.

Elvedin Begic, seçimin ardından yaptığı konuşmada, 4 yıllık yeni görev süresinde ülke futbolunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini belirterek, daha önce başkan adayı olmayacağını duyurmasına rağmen gerek UEFA yetkililerinin gerekse spor camiasının ricası üzerine bir kez daha adaylığını koyduğunu aktardı.

Kendisine inanan ve güvenen insanları hayal kırıklığına uğratmamak için aday olduğunu söyleyen Begic, yeni dönemde strateji planı hazırlayarak buna göre işe koyulacaklarını ifade etti.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı, özellikle altyapının iyileştirilmesi konusunda kulüplere de yardım etmek istediklerini aktararak, önceliklerinin yeni satın alınan federasyon binasının onarımı olacağını belirtti.