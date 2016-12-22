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Murat Yakın'ın yeni adresi belli oldu!
22 Aralık 2016 , 13:26
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AJANSSPOR-
Türk asıllı İsveçreli teknik adam Murat Yakın'ın yeni adresi belli oldu. Luzern,Basel ve Spartak Moskova'yı çalıştıran Yakın, İsviçre 2. Lig'de sonuncu olan FC Schaffhausen'in yeni teknik direktörü oldu.
42 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezon Spartak Moskova takımının başında çıktığı 30 maçta; 12 galibiyet, 8 beraberlik ile 10 mağlubiyet elde etti. Yakın, Moskova ekibinde 1.52'lik puan ortalamasını yakaladı.
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