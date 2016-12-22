Tevez'e dudak uçuklatan rakam!

Çin'e giden yıldızlara Boca Juniors'ın deneyimli forveti Carlos Tevez de katılıyor. 32 yaşındaki oyuncuya teklif edilen kontrat ise dudak uçuklatacak cinsten.

Carlos Tevez Çin yolunda... Zira Demba Ba'nın da formasını giydiği Shanghai Shenhua, 32 yaşındaki oyuncuya inanılmaz bir kontrat teklifinde bulundu.

Şubat ayında başlayacak yeni sezon öncesi Tevez'i mutlaka kadrosuna katmak isteyen Şangay ekibi, deneyimli oyuncunun önüne yıllık 40 milyon Euro’dan fazla kazanacağı, 2 yıllık bir kontrat koydu.

Tevez'in kendisini tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu yapacak teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Tevez, Colon ile oynanan son lig maçında oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamayarak ayrılık sinyali vermişti. Boca Juniors taraftarı maç boyunca; "Tevez Boca'dır ve Boca'dan ayrılmaz" tezahüratı yaptı.

Maçın bitiminde de bir taraftar sahaya girerek, takımda kalması için önünde diz çöktü. Geçtiğimiz günlerde Boca Juniors'ta oynamanın stresine dikkat çeken Tevez; "Yurtdışı daha farklı. Orada bir maç kaybettikten sonra kızlarımı okullarına götürüp; normal yaşantıma devam edebiliyorum. Burada ise evden çıkamıyorum" demişti.

Tevez'in Boca Juniors ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor...