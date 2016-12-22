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Thiago Silva ile 4 yıl daha!
22 Aralık 2016 , 19:15
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesini 30 Haziran 2020'ye kadar uzattı.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Thiago Silva'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2020 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
Milan'dan 2012'de PSG'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, takımıyla 182 maça çıkıp, 12 gole imza attı.
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