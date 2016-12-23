Avrupa futboluna Noel arası

Hristiyan dünyasında Noel Yortusu nedeniyle Avrupa'nın önce gelen futbol liglerinde maçlara ara verildi.

Hazreti İsa'nın doğum günü 25 Aralık'ın, Hristiyan bayramı Noel Yortusu olarak kutlanması nedeniyle özellikle Avrupa'da birçok spor organizasyonunda Noel'de müsabakalar yapılmayacak.

Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin merkezi Vatikan'ın yer aldığı İtalya'da, Serie A'nın ilk yarı maçları henüz sona ermemesine rağmen Noel Yortusu devre arası tatiliyle birleştirildi. Lig maçları, 7 Ocak'ta Empoli ile Palermo arasında oynanacak karşılaşmayla yeniden başlayacak.

Aynı şekilde İspanya'da La Liga'nın ilk yarısı henüz tamamlanmamasına rağmen, Noel nedeniyle ara verildi. La Liga'nın 17. hafta maçları, Espanyol ile milli futbolcu Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna arasında 6 Ocak'ta yapılacak karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek.

Sezona diğer ülkelerden daha erken başlayan Fransa'da Ligue 1'de Noel tatili ilk yarının tamamlanmasına denk geldi. Almanya Bundesliga'da ise ilk yarının bitimine 1 maç kala ligler tatile girdi.

Fransa'da ikinci yarı, Lille ile Saint-Etienne arasındaki maçla 13 Ocak'ta başlayacak. Almanya'da ise lig heyecanı, 20 Ocak'taki Freiburg-Bayern Münih müsabakasıyla sürecek.

- İngiltere'de maçlara devam

Avrupa'nın önde gelen liglerinin aksine, İngiltere Premier Lig'de maçlara devam edilecek.

Hafta sonu maç oynanmayacak ligde pazartesi, salı ve çarşamba günü 18. hafta karşılaşmalarıyla futbol heyecanı sürecek.

Yılbaşının hemen sonrasında da maçlara devam edilecek İngiltere'de, takımlar 10 gün içinde 3 maç yapacak.

- NBA'de özel etkinlikler

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Noel arası verilmese de 25 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalar için özel etkinlikler düzenlenecek.

NBA'de Noel günü, Cavalierslı LeBron James ile Warriorslı Stephen Curry karşı karşıya gelecek.

Beş karşılaşmanın yapılacağı 25 Aralık'ta New York Knicks-Boston Celtics, Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors, San Antonio Spurs-Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves ve Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers maçları oynanacak.