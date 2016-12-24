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PSG Draxler'ı kaptı!
24 Aralık 2016 , 13:50
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- Wolfsburg
AJANSSPOR - Paris Saint Germain Kulübü, Wolfsburg forması giyen Julian Draxler'i resmen renklerine bağladı.
Wolfsburg Kulübü'nden yapılan açıklamada, hücuma dönük orta saha oyuncusunun transferi konusunda Paris Saint Germain ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
PSG ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Draxler için Wolfsburg'un kasasına 45 milyon euronun girmesi bekleniyor.
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