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Twente, Oussama Assaidi'yi kadrosuna kattı
24 Aralık 2016 , 20:06
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Twente, Faslı futbolcu Oussama Assaidi'yi kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ehli ekibinde görev yapan 28 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel kariyerinde, Hollanda'nın De Graafschap ile Heerenveen ve İngiltere Premier Lig'in Liverpool ile Stoke City takımında görev yapan Assaidi, çıktığı 210 maçta 37 gol kaydetti.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın kiralık olarak forma giydiği Twente, 18 takımın mücadele ettiği Eredivisie'nin ilk yarısını 24 puanla 7. sırada tamamladı.
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