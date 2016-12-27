Celtic Nadir'i yolluyor!

İskoç devinin, ara transferde Türk golcüyle yollarını ayıracağı iddia edildi.

Sun Sport'ta yer alan habere göre menajer Brendan Rodgers, Türk futbolcuya Celtic'te geleceğinin olmadığını söyledi.

18 ay önce Dundee United'dan 1.5 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında Celtic'e transfer olan Türk futbolcunun ara transferde satılacağı, teklif gelmemesi halinde ise kiralanacağı öğrenildi.

Nadir Çiftçi'nin eski kulübü Dundee United'a dönebileceği, ancak 24 yaşındaki futbolcunun danışmanı Pierre van Hooijdonk'un Avrupa'da kulüp arayışında olduğu da gelen haberler arasında. (Habertürk)