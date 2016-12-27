Cristian ve Alex referans oldu!

AJANSSPOR- Corinthians yeni yılın ilk günlerinde Colin Kazım-Richards transferini resmen açıklayacak.

Çarşamba ya da Perşembe Sao Paulo'ya gelerek Corinthians yöneticileriyle görüşecek olan milli futbolcu yeni sezonda Corinthians forması giyecek.

Kazım'ın transferi hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulunan teknik direktör Fabio Carille, bu transferde Cristian ve Alex de Souza'nın referans olduğunu söyledi: "Transfer bitmek üzere. Kazım forvet ve arkasındaki her yerde oynayabiliyor. Onu Türkiye'deyken de biliyorduk. Cristian ve Alex onun için olumlu referans verdiler. İleride Jo ile birlikte oynayabilir. Coritiba'da iyi işler başardı."

Kazım Fenerbahçe'de 2 sezon Cristian ile birlikte forma giymişti. İkili, yeni sezonda bu sefer Corinthians formasını terletecek.