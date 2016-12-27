Löw'den '42 takımlı Dünya Kupası' eleştirisi

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, FIFA'nın yeni uygulama fikrini eleştirdi.

56 yaşındaki futbol adamı, 'Mittelbadische Presse' grubuna ait olan ve Baden Württemberg eyaletinde yayım yapan gazetelerde çıkan 2017 yılı hedeflerine yönelik demeci içinde Dünya Kupası finallerinin 32 takımdan 48'e çıkma düşüncesinin yanlış olduğuna vurgu yaptı. Löw, şu ifadeleri kullandı:



'Futbol günümüzde önemli kaliteli bir ürün. Bunun için futbolun kalitesi bozulmamalı. Dünya Futbol Federasyonu (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) yeni uygulamalarını spor ve ticari açıdan tekrar gözden geçirmeli. Her iki federasyon futbolda dengeyi sağlamak için karar almalı. Futbolda patinaj yapmamalıyız. Buna çok dikkat etmeliyiz. Futbol artık çok hızlandı. Futbolcuların kendilerini yenilemeye ihtiyacı var. Eskiden futbolcular 35 yaşına kadar sahada top oynuyordu, günümüzde durum değişti futbolcular daha erken yaşlarda futboldan ayrılıyor. UEFA 2016 Fransa Şampiyonası'nda takım sayısını 16'dan 24'e çıktı. Şimdi FIFA 2018 yılında yapılacak Futbol Dünya Şampiyonası'nda takım sayısını 32'den 48'e çıkarmayı düşünüyor. 48 takım bana göre doğru bir karar değil."

Alman Milli takımını 2018'de yapılacak dünya şampiyonluğuna en iyi şekilde hazırlamayı düşündüğünü de söyleyen Löw, "Yolumuza genç futbolcularla ilerlemek istiyoruz. Uyum sürecinde tolerans gerekecek, bunun için de motive olduk. Başarının anahtarı tolerans, sevinç, başarı, takım ruhu, farklılıklara açık olmak. Milli takım genç başarılı futbolculara açık. Dünya Şampiyonasında yeni genç futbolcular kadroda yer alacak. Futbol kalitesini kaybetmemeli, kaliteyi yükseltip seyircinin ilgisi kaybolmamalı" dedi.