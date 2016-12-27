Palmeiras, Melo'yu bitirdi!

AJANSSPOR- Brezilya Serie A'nın son şampiyonu Palmeiras, Felipe Melo transferinde mutlu sona yakın.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Palmeiras ile Melo transfer konusunda anlaştı. Melo, Inter ile sözleşmesini feshettiği anda Palmeiras ile resmi sözleşme imzalayacak.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon Inter'de pek fazla forma şansı bulamamıştı.