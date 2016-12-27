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Uganda'da feci olay!
27 Aralık 2016 , 10:25
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Uganda'da Noel dolayısıyla bir futbol maçını izlemek için tekneyle seyahat eden taraftarlar acı bir olay yaşadı.
Teknenin kaptanı dahil birçok yolcunun kaza sırasında sarhoş olduğu iddia edilen teknedeki kişilerin can yeleği takmadığı ve kaza esnasında çeşitli tezahüratlar yaptıkları iddia edildi.
Öte yandan teknede taraftarların yanı sıra futbolcuların da olduğu öğrenildi. Albert Gölü'nde yaşanan faciada 9 kişi hayatını kaybederken 36 kişi ise kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki balıkçıların da dahil olduğu belirtildi.
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