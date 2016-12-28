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Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nın sahibi oldu
28 Aralık 2016 , 23:33
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı Hapoel Beer-Sheva, İsrail Toto Kupası finalinde Kiryat Shmona'yı 4-1 yendi.
Hapoel Beer-Sheva, karşılaşmanın 33. (penaltıdan) ve 36. dakikalarında Ben Sahar'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Kiryat Shmona, 70. dakikada Turgeman'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirse de Hapoel Beer-Sheva, 73. dakikada Maharan Radi ve 90. dakikada Elyaniv Barda'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 4-1 galip ayrıldı ve İsrail Toto Kupası'nın sahibi oldu.
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