Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nın sahibi oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı Hapoel Beer-Sheva, İsrail Toto Kupası finalinde Kiryat Shmona'yı 4-1 yendi.

Hapoel Beer-Sheva, karşılaşmanın 33. (penaltıdan) ve 36. dakikalarında Ben Sahar'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Kiryat Shmona, 70. dakikada Turgeman'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirse de Hapoel Beer-Sheva, 73. dakikada Maharan Radi ve 90. dakikada Elyaniv Barda'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 4-1 galip ayrıldı ve İsrail Toto Kupası'nın sahibi oldu.