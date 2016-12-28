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Veron, Estudiantes ile sözleşme imzaladı

Tarih28 Aralık 2016 , 18:45

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Veron, Estudiantes ile sözleşme imzaladı

AJANSSPOR- Arjantinli Juan Sebastian Veron, Estudiantes ile sözleşme imzaladı. 

41 yaşındaki Juan Sebastian Veron, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Veron'un formaya giydiği takımlardan öne çıkanlar:

Boca Juniors

Sampdoria

Parma

Lazio

Manchester United

Chelsea

Inter

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