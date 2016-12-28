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Veron, Estudiantes ile sözleşme imzaladı
28 Aralık 2016 , 18:45
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AJANSSPOR- Arjantinli Juan Sebastian Veron, Estudiantes ile sözleşme imzaladı.
41 yaşındaki Juan Sebastian Veron, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Veron'un formaya giydiği takımlardan öne çıkanlar:
Boca Juniors
Sampdoria
Parma
Lazio
Manchester United
Chelsea
Inter
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