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Sadece Real ve Barca !
29 Aralık 2016 , 22:12
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Takvimler yavaş yavaş artık 2016 yılının son günlerini gösterirken, Avrupa futboluna bu yıl da damga vuran kulüpler çok değişmedi.
Takımların ürettiği skorlar incelenip Avrupa'nın önde gelen 5 ligi değerlendirmeye alındığında, Real Madrid ve Barcelona 2016 yılının 100 gol barajını geçen iki kulübü oldu.
2016 yılında Barcelona 111 gol, ezeli rakibi Real Madrid ise 103 gol kaydederken bu iki takım son yıllarda olduğu gibi diğer ekiplerden bu alanda da sıyrılmayı başardılar.
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