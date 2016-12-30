Çinliler abarttı!

(AJANSSPOR)

Son yıllarda her transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna katan Çin kulüpleri yine kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Oscar ve Tevez transferleriyle bombaları patlatan Çin kulüpleri yeni bir sansasyonel hamle peşinde.

İtalyan muhabir Tancredi Palmeri tarafından ortaya atılan iddiaya göre ismi verilmeyen bir Çin kulübü Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'yu istiyor. Haberin detayında verilen rakamlar yeni bir transfer rekorunu işaret ediyor. Palmeri'ye göre mevzu bahis Çin kulübü Ronaldo için Real Madrid'e 300 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Cristiano Ronaldo'ya ise yıllık 150 milyon euro ücret ödeneceği öne sürüldü.

Portekizli yıldız bu transferin gerçekleşmesi halinde Paul Pogba'yı yaklaşık 3'e katlayarak geride bırakıp, dünyanın en pahalı oyuncusu olacak.

Ronaldo daha önce hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlamış ve uzun yıllar Real Madrid'de oynamak istediğini söylemişti.