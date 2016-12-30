- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Çinliler abarttı!
30 Aralık 2016 , 00:13
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
- Real Madrid
(AJANSSPOR)
Son yıllarda her transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna katan Çin kulüpleri yine kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Oscar ve Tevez transferleriyle bombaları patlatan Çin kulüpleri yeni bir sansasyonel hamle peşinde.
İtalyan muhabir Tancredi Palmeri tarafından ortaya atılan iddiaya göre ismi verilmeyen bir Çin kulübü Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'yu istiyor. Haberin detayında verilen rakamlar yeni bir transfer rekorunu işaret ediyor. Palmeri'ye göre mevzu bahis Çin kulübü Ronaldo için Real Madrid'e 300 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Cristiano Ronaldo'ya ise yıllık 150 milyon euro ücret ödeneceği öne sürüldü.
Portekizli yıldız bu transferin gerçekleşmesi halinde Paul Pogba'yı yaklaşık 3'e katlayarak geride bırakıp, dünyanın en pahalı oyuncusu olacak.
Ronaldo daha önce hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlamış ve uzun yıllar Real Madrid'de oynamak istediğini söylemişti.
- İlgili:
- Futbol
- Dünya'dan Futbol
- Real Madrid
YORUM EKLE
Son Dünya'dan Futbol HaberleriTüm Dünya'dan Futbol Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar