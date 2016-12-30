İnfantino'nun 48 ülke ısrarı sürüyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya kupasına katılacak ülke sayısının 32'den 48'e çıkarılmasını istiyor.

Avrupa Kulüpler Birliği, bu fikre şiddetle karşı çıksa da Infantino küresel federasyonların kendisine büyük destek verdiğini söyledi. FIFA konseyinin gelecek ay format değişikliğini görüşeceğini hatırlatan Infantino, "Dünya kupasına katılma şansını daha önce elde edememiş ülkeleri maç sayısını arttırmadan bu büyük şölene dahil etmek istiyoruz. Detaylar hakkında hala görüşmelerimiz sürüyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız görüşmeler, 48 takımlı dünya kupasına büyük bir destek olduğunu gösteriyor" dedi.

Infantino'nun planı 48 ülkenin 3'erli 16 gruba ayrılması. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler daha sonra tek maçlık eleme turlarında karşı karşıya gelecek. Bu durumda şampiyon olacak ülke 32 takımlı formatta olduğu gibi 7 maça çıkmış olacak.

Infantino, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda test edilen video hakem teknolojisinden de memnun. FIFA başkanı, söz konusu teknolojinin Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'nda kullanılmasını istiyor. Japonya'daki turnuvada video teknolojisinin kullanımı konusunda bazı sorunlar çıktığını kabul eden Infantino, küçük bazı düzeltmelerle sistemin çok yararlı olacağına inandığını dile getirdi.

Milliyet