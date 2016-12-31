Yılın son derbisi Celtic'in!

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisinde Celtic, konuk olduğu Rangers'ı 2-1 yenerek üst üste 15. galibiyetini elde etti.

Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rangers, Kenny Miller'ın 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Celtic, bu gole 34. dakikada Moussa Dembele ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, 70. dakikada Scott Sinclair'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka golün olmadığı karşılaşma Celtic'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla, 21. haftası oynanan ligde bir maçı eksik Celtic, puanını 58'e çıkardı ve en yakın rakibi Rangers'ın 19 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Rangers ise Premiership'te 4. yenilgisini yaşadı.