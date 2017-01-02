Cardozo'ya ülkesinden talip var!

AJANSSPOR - Paraguay Ligi takımlarından Libertad'ın kulüp başkan yardımcısı Ruben Di Tore, sezon başında Trabzonspor'dan Olympiakos'a transfer olan Oscar Cardozo hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Cardinal Deportivo'ya açıklamalar yapan Tore, Paraguaylı golcüyü istediklerini doğrularken, Cardozo'nun da kendi takımlarında oynamak istediğini belirtti.

Tore, "Cardozo'ya sahip olmayı kim hayal etmez? Bunun için çalışıyoruz. Takımı güçlendirme hedefi ile bu olasılığa bakıyoruz ancak henüz somut bir şey yok" ifadesini kullandı.