FIFA'nın ödül töreninin sunucuları açıklandı

FIFA, futbolda 2016 yılının en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ile televizyon spikeri Marco Schreyl'in sunacağını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolda 2016 yılının en iyilerinin belirleneceği ve 9 Ocak'ta İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek ödül törenini aktris Eva Longoria ile televizyon spikeri Marco Schreyl'in sunacağı bildirildi.

Fransız basketbolcu Tony Parker'ın eski eşi ABD'li aktris Eva Longoria'nın yıldızı "Umutsuz Ev Kadınları" adlı diziyle parlamıştı. Alman sunucu Marco Schreyl ise Almanya'da yayınlanan "Pop Idol" ve "Yetenek Sizsiniz" gibi programların sunuculuğunu yapmıştı.

Törende, kadın ve erkeklerde yılın en iyi futbolcusu ile teknik direktörünün yanı sıra, fair play, taraftar, en iyi gol ve en iyi 11 kategorilerinde ödül verilecek.