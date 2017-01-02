Kazım imzayı atıyor!

AJANSSPOR - Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ın, Coritiba'da forma giyen 30 yaşındaki Colin Kazım-Richards'ın transferinde sona yaklaştığı belirtildi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; daha önce transfer için Coritiba ile anlaşmaya varan Corinthians, Kazım'ı sağlık kontrolünden geçirecek.

1.2 milyon doların biraz üstünde bir bedelle Corinthians'a katılacak olan Kazım'ın, iki yıllık sözleşmeye imza atacağı ve taraflar arasında pürüz kalmadığı kaydedildi.

Sağlık kontrolünde bir sorun çıkmaması halinde Kazım'ın sözleşme imzalayacağı vurgulandı.